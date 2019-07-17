Если мы плагин используем в варианте автовебинара - https://s.2226.ru/25117_07165242.png (просто подсовывается видео файл и когда вебинар начинается эта запись воспроизводится), то когда человек приходит на него проставляется соответствующий статус «Пришел на вебинар» - https://s.2226.ru/24987_07165138.png Часто ...
Модернизация сайта CMS Drupal 7
Доброго времени суток.
Имеется сайт-каталог на CMS Drupal 7. Необходимо произвести ряд исправлений и добавлений графических элементов на сайте. ТЗ со всеми пунктами имеется.
Примеры задач:
1. Оптимизация скорости загрузки сайта под ПК и мобильные устройства. Прохождение текста Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ на 80+ баллов
2. Настройка структурирования данных schema
3. В хеддере добавить кнопку "Перезвоните мне", номер телефона, ........
...
10. На странице статьи добавить: дату и время публикации, кнопки "поделиться", возможность комментирования ...
Заявки фрилансеров
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