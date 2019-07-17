Модернизация сайта CMS Drupal 7

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Закрыт8 заявок265 просмотров

Доброго времени суток.

Имеется сайт-каталог на CMS Drupal 7. Необходимо произвести ряд исправлений и добавлений графических элементов на сайте. ТЗ со всеми пунктами имеется.

Примеры задач:

1. Оптимизация скорости загрузки сайта под ПК и мобильные устройства. Прохождение текста Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ на 80+ баллов

2. Настройка структурирования данных schema

3. В хеддере добавить кнопку "Перезвоните мне", номер телефона, ........

...

10. На странице статьи добавить: дату и время публикации, кнопки "поделиться", возможность комментирования ...

Drupal
6 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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