Программист на Yii

Добрый день,

сайт написан на Yii, требуется в корзине при подсчёте подвязать стоимость доставки на основе API axiomus.ru/wiki/index.php

Списки городов на сайте привязаны к регионам, так что отдельно кластер создавать не нужно.

Интеграционный гид отдельно в файле в приложении.

1. Для Москвы нужно оставить текущие настройки по доставке

2. Для МО по гео автоматически рассчитывать доставку курьером Аксиомус

3. По России рассчитывать доставку до ПВЗ Boxberry и DPD

4. Задать возможность сделать единую надбавку к стоимости доставки по компаниям

Стоимость/сроки? Возможно сотрудничество по другим задачам при успешной реализации этой.