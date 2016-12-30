Программист на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Добрый день,  

сайт написан на Yii, требуется в корзине при подсчёте подвязать стоимость доставки на основе API axiomus.ru/wiki/index.php 

Списки городов на сайте привязаны к регионам, так что отдельно кластер создавать не нужно. 

Интеграционный гид отдельно в файле в приложении. 

1. Для Москвы нужно оставить текущие настройки по доставке 

2. Для МО по гео автоматически рассчитывать доставку курьером Аксиомус 

3. По России рассчитывать доставку до ПВЗ Boxberry и DPD 

4. Задать возможность сделать единую надбавку к стоимости доставки по компаниям 

Стоимость/сроки? Возможно сотрудничество по другим задачам при успешной реализации этой.

Yii
8 лет назад
Anton1o
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров