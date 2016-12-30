Ищем человека знающего Opencart 2

Прежде чем подавать на вакансию ознакомьтесь с условиями. Ищем несколько специалистов по opencart 2, которые смогут реализовать на сайте следующие пункты:

1. В Категориях вывести вкладку "Все товары", где будет суммироваться количество всего товара и будет работать по нему фильтр.

2. Система скидок.

Мотивационная скидка, которая будет всплывать при попытке купить товар, а также счетчик, который активируется после нажатия на оформить заказ. (15 минут на оформление заказа, если клиент успевает, то получается скидку 5%)

3. Это Ваш регион (чтобы всплывала вкладка, где можно было выбрать город или определяло город по умолчанию)

4. Сделать блок в карточке товара "Вы смотрели".

5. Решить проблему с чувствительностью и навигацией тачпада.