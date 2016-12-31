Доработка парсеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Добрый день.

Есть три парсера, обрабатывающих прайсы магазинов (в основном формата эксель).

Каждый написан под свой магазин. Необходима доработка, т.к. они ошибаются и пропускают категории товаров.

На все возникающие вопросы с радостью отвечу.

8 лет назад
justgraf
Павел 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничали по доработке кода. Всем доволен. Работа небольшая, но то, что сделана была "не отходя от кассы" подкупает. Буду обращаться еще!
Доволен сотрудничеством, рекомендую.

Заявки фрилансеров

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад