Дизайн сайта для интернет-магазина.

$150
Дизайн сайтовЗавершен61 заявка3695 просмотров
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#1$150

Необходим дизайн для интернет-магазина товаров для дома и дачи.

Все требования и материалы в приложении .

В дизайне нужно учитывать весь функционал: стандартные формы для

заполнения (регистрацию и авторизацию), поиск товаров, корзину.

Дизайн сайта
13 лет назад
Nefret
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Победитель конкурса
sloviana
Мария 
40 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
sloviana
Мария 
40 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
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