Дизайн + верстка (под DLE)

Приветствую!

Необходим шаблон под CMS DLE. Шаблон с тематикой игры "Left 4 dead 2".

Дизайн темный, с символическими для игры цветами(черный, красный, желтый, зеленый).

3-х колоночный. Шаблон нужен для игрового портала( прошу это учесть). Чем больше будет "изюминок" тем я думаю будет лучше. Пожалуй на этом все.

Оплата только ЯД.