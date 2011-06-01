Дизайн + верстка (под DLE)

$60
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Приветствую!

Необходим шаблон под CMS DLE. Шаблон с тематикой игры "Left 4 dead 2".

Дизайн темный, с символическими для игры цветами(черный, красный, желтый, зеленый).

3-х колоночный. Шаблон нужен для игрового портала( прошу это учесть). Чем больше будет "изюминок" тем я думаю будет лучше. Пожалуй на этом все.

Оплата только ЯД.

13 лет назад
Axelhallo
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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