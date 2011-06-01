Дизайн портала о медитации

Необходимо разработать дизайн портала, посвященного медитации! Имеется развернутое ТЗ, но не хватает креативных а главное близких к нашей тематике идей дизайна.

В дальнейшем этот дизайн нужно будет сверстать и натянуть на Joomla.

Портал будет состоять из 4 частей, одна из которых - социальная сеть на компоненте JomSocial. Контент планируем размещать компоненте zoo.

Если вам интересна наша тематика, то мы открыты к общению, вышлем вам ТЗ и ответим на все ваши вопросы.

О нас и о нашем Сайте, давайте познакомимся….

Наш сайт посвящен деятельности Ошо-центра и существующей при нем коммуны.

Ошо-центр – это некое пространство, куда могут прийти желающие практиковать медитационные и терапевтические техники в надежде на духовное развитие. J

Коммуна Ошо – это сообщество друзей, живущих вместе и практикующих медитативный образ жизни, поддерживающих деятельность ошо-центра. Мы называем себя «монахи на базаре». Мы пытаемся быть медитативными в самых обычных действиях нашей жизни – работе, отдыхе, общении. Не исключая себя из общества, мы пытаемся открыть в себе и привнести в нашу жизнь больше истинной жизненности, сочности, вкусности, радости, беспечности, невинности, истинной дружественности, глубины, игривости. Мы пытаемся интегрировать в нашу жизнь, которая протекает в обществе, возможность быть медитативным. И медитационные практики, которые придумал просветленный мастер Ошо – это некий инструмент, который позволяет изменить взгляд на жизнь, изменить отношение к ситуациям, увидеть реальные причины нашего бессознательного гнева, агрессии, страданий. Практики позволяют привнести осознанность в темноту наших бессознательных мыслей и поступков.

Пишите! Сроки проекта уже поджимают...