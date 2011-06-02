Дизайн биржи покупки\продажи сайтов и доменов

Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким.

Итак, задание.

Необходимо разработать дизайн для проекта биржи по продаже\покупки сайтов и доменов. Функционально этот сайт будет сильно напоминать flippa.com. Однако дизайн должен быть другого типа. Из того, что нам нравится:

prvsmi.ru

gogetlinks.net

getgoodlinks.net

Это должен быть "чистый" и красивый дизайн однако с пониманием того, что проект информационный, то есть, там будут таблицы, списки и тд. И на первое место должно выйти грамотное представление информации.

В работу должно быть включено несколько образцов страниц:

- главная

- страница создания листинга

- страница отображения листинга

- страница списков листингов

- плюс все необходимые иконки

- плюс фавикон

И еще небольшое уточнение. Биржа будет находиться на домене третьего уровня, аналогично тому, как у яндекса есть проекты на домене третьего уровня music.yandex.ru, pogoda.yandex.ru. То есть, в логотипе должно быть отражено, что мы находится на подпроекте основного проекта (как на Яндекс-Погода под лого так и написано ПОГОДА)