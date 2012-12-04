alexjoy1

Андрей alexjoy1

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Если вы хотите получить предоплату, то ознакомьтесь с http://www.weblancer.net/help/16.html - безопасная сделка куда лучше защищает интересы обеих сторон. А желание обойти этот механизм говорит о многом!

HTML

  • Чат на сайт по типу вконтакте

    $1000

    Для сайта биржи текстов (PHP+MySQL) требуется система коммуникации между заказчиками и исполнителями. Мы хотим взять за основу чат вконтакте, который особенно интересен по следующим причинам: 1) Постоянное отслеживание активности, как только кто-то нам пишет, мы тут ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текстовый редактор онлайн (только для профи!)

    $1200

    Для биржи текстов требуется текстовый редактор. Он нужен для того, чтобы исполнители могли комфортно писать тексты прямо на сайте, не используя Word на своем компьютере. Идеальным примером редактора мы считаем текстовый редактор в google docs ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • HTML верстка сайта + JS + аякс + чуть-чуть PHP

    $2000

    Мы разрабатываем вебсайт, у которого бек-энд (PHP-скрипты) отделен от фронтэнда (HTML+JS). Данные для фронтэнда берутся через API, описанный нами в документации. Необходимо сверстать сайт, используя СМАРТИ и наш API, добавить нужные JS-скрипты, аякс и прочее, то ...

    PHPВерстка сайтаHTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка API для сайта (только для профи!)

    $600

    Приветствую вас, уважаемые программисты! Есть очень-очень интересный и нестандартный проект для вас. Нам необходимо разработать концепцию, читай, архитектуру API для нашего сайта. Для выполнения этого задания нужен очень опытный программист, для которого ООП, структура и архитектура ...

    MySQLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отделить буквы на капче друг от друга

    Есть капча, она сделана таким образом, что буквы кое-где накладываются друг на друга. Необходимо разработать алгоритм, который сможет отделить буквы друг от друга. То есть на входе капча, а на выходе эта отделенные друг от ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько видеофрагментов примерно на полторы мин.

    $1000

    Внимание! Плачу всегда хорошо, десятки положительных отзывов, ни одного отрицательного, отвечаю быстро, очень хороший заказчик. Задание ОЧЕНЬ СРОЧНОЕ. Цена много выше, чем сложность задания. Дополнительные условия ниже. Бюджет $1000 ---- Мы сняли на видео презентационное интервью о ...

    HTML
    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка шрифта

    $500

    У нас есть логотип, для которого был отдельно разработан шрифт, однако шрифт был разработан всего на несколько букв. Необходимо сделать шрифт, который мы сможем использовать в Windows при печати текстов, включающий: буквы русского алфавита, латиницу, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт для найма персонала в компанию

    $1000

    Очень интересный проект только для классных профи Нам нужен сайт компании, который по сути является сайтом для найма персонала в компанию. ТЗ, приложено, бюджет 30000 рублей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скорректировать цвета иконки

    $25

    Есть иконка бинокля в прямоугольном блоке (см. скриншот). В зависимости от следующих состояний иконка приобретает следующий вид: - нет комментария, не отслеживается - серая иконка - нет комментария, отслеживается - бинокль синий - есть комментарий не отслеживается - ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта компании полностью в инфографике

    $1000

    Мы собираемся изготовить необычный корпоративный сайт. Необычен он тем, что вместо скучного представления информации мы решили представить ее графически в виде инфографики. Это раздел о "компании" с цифрами и фактами, раздел вакансий, раздел истории компании, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 8 баннеров для Телдери

    Для сайта Telderi.ru нужно изготовить по 4 баннера размерами 192*160 и 468*60. Причем 2 из 4 баннеров каждого размера должны быть в статике, а 2 в динамике. Ключевики для баннеров следующие: 1) Биржа сайтов № 1. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Праздничные логотипы

    Есть 5 интернет-проектов. У всех у них есть свои логотипы. Но мы хотим сделать праздничные логотипы для всех них. То есть, берем один проект, создаем под него праздничные логотипы, а затем их же идею воспроизводим ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн формы лота на аукционе

    $100

    Есть аукцион сайтов. В связи с необходимостью серьезно изменить количество и тип выводимой информации в описании разных лотов, нам приходится отказаться от старой формы и сделать новую. Дизайн всего сайта переделывать не нужно, только дизайн и ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • CMS фриланс-сайта / сайта по поиску работы

    $1000

    Внимание, хотя бюджет проекта до $1000, в особых случаях мы готовы рассмотреть и более высокую оплату. Необходима готовая система управления фрилансерским сайтом или сайтом по поиску работы. Этот тендер не на разработку новой CMS, но на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Формы на сайте (дизайн сайта не нужен, уже есть)

    $100

    Есть дизайн сайта, уже загружен на http://sites.telderi.ru/ru. Но забыли сделать дизайн форм (регистрация, напоминание пароля, форма поиска и тд). Поэтому формы смотрятся крайне блекло, вот пример http://sites.telderi.ru/ru/system/registration. Нужно создать общий дизайн форм. Под дизайном имеется в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Праздничные логотипы

    $1000

    Нам необходимо сделать праздничные логотипы, приуроченные к тем или иным событиям или праздникам (список праздников и событий предоставляется нами). Количество - примерно 60-70 штук. Логотипы делаются на базе ОДНОГО основного логотипа для ОДНОЙ компании. Примеры ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн биржи покупки\продажи сайтов и доменов

    $1000

    Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать 3D обложку книги

    $15

    У нас есть электронная книга уже с дизайном. Нужно сделать 3-Д обложку в качестве демонстрации на сайте. Единственная небольшая сложность в том, что наша обложка с альбомной ориентацией странице, а нам нужна книжная. PDF имеется

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
apolinar
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Озвучивание двух роликов
На уровне
Все было сделано отлично, как и прошлый раз!
Ответный отзыв
apolinar
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Надиктовка 2-2,5 минут текста
На уровне
Как всегда, работа сделано отлично!
Ответный отзыв
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отправить данные в форму при помощи CURL
Все отлично, сотрудничеством доволен и буду рад повторному.
Задание выполнено быстро и качественно, получена дополнительная консультация
Ответный отзыв
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Сайт для найма персонала в компанию
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Все хорошо, сайт сделали, проблем никаких не возникло
Ответный отзыв
Rascal
Рустам 
40 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
8 баллов
10 лет назад
Отправить данные в форму при помощи CURL
Советую
Задание выполнено быстро и качественно, получена дополнительная консультация
Ответный отзыв