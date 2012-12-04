Для сайта биржи текстов (PHP+MySQL) требуется система коммуникации между заказчиками и исполнителями. Мы хотим взять за основу чат вконтакте, который особенно интересен по следующим причинам: 1) Постоянное отслеживание активности, как только кто-то нам пишет, мы тут ...
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- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1200
Для биржи текстов требуется текстовый редактор. Он нужен для того, чтобы исполнители могли комфортно писать тексты прямо на сайте, не используя Word на своем компьютере. Идеальным примером редактора мы считаем текстовый редактор в google docs ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2000
Мы разрабатываем вебсайт, у которого бек-энд (PHP-скрипты) отделен от фронтэнда (HTML+JS). Данные для фронтэнда берутся через API, описанный нами в документации. Необходимо сверстать сайт, используя СМАРТИ и наш API, добавить нужные JS-скрипты, аякс и прочее, то ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $600
Приветствую вас, уважаемые программисты! Есть очень-очень интересный и нестандартный проект для вас. Нам необходимо разработать концепцию, читай, архитектуру API для нашего сайта. Для выполнения этого задания нужен очень опытный программист, для которого ООП, структура и архитектура ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть капча, она сделана таким образом, что буквы кое-где накладываются друг на друга. Необходимо разработать алгоритм, который сможет отделить буквы друг от друга. То есть на входе капча, а на выходе эта отделенные друг от ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Внимание! Плачу всегда хорошо, десятки положительных отзывов, ни одного отрицательного, отвечаю быстро, очень хороший заказчик. Задание ОЧЕНЬ СРОЧНОЕ. Цена много выше, чем сложность задания. Дополнительные условия ниже. Бюджет $1000 ---- Мы сняли на видео презентационное интервью о ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
У нас есть логотип, для которого был отдельно разработан шрифт, однако шрифт был разработан всего на несколько букв. Необходимо сделать шрифт, который мы сможем использовать в Windows при печати текстов, включающий: буквы русского алфавита, латиницу, ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Очень интересный проект только для классных профи Нам нужен сайт компании, который по сути является сайтом для найма персонала в компанию. ТЗ, приложено, бюджет 30000 рублей.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $25
Есть иконка бинокля в прямоугольном блоке (см. скриншот). В зависимости от следующих состояний иконка приобретает следующий вид: - нет комментария, не отслеживается - серая иконка - нет комментария, отслеживается - бинокль синий - есть комментарий не отслеживается - ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Мы собираемся изготовить необычный корпоративный сайт. Необычен он тем, что вместо скучного представления информации мы решили представить ее графически в виде инфографики. Это раздел о "компании" с цифрами и фактами, раздел вакансий, раздел истории компании, ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для сайта Telderi.ru нужно изготовить по 4 баннера размерами 192*160 и 468*60. Причем 2 из 4 баннеров каждого размера должны быть в статике, а 2 в динамике. Ключевики для баннеров следующие: 1) Биржа сайтов № 1. ...Баннеры1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть 5 интернет-проектов. У всех у них есть свои логотипы. Но мы хотим сделать праздничные логотипы для всех них. То есть, берем один проект, создаем под него праздничные логотипы, а затем их же идею воспроизводим ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть аукцион сайтов. В связи с необходимостью серьезно изменить количество и тип выводимой информации в описании разных лотов, нам приходится отказаться от старой формы и сделать новую. Дизайн всего сайта переделывать не нужно, только дизайн и ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Внимание, хотя бюджет проекта до $1000, в особых случаях мы готовы рассмотреть и более высокую оплату. Необходима готовая система управления фрилансерским сайтом или сайтом по поиску работы. Этот тендер не на разработку новой CMS, но на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть дизайн сайта, уже загружен на http://sites.telderi.ru/ru. Но забыли сделать дизайн форм (регистрация, напоминание пароля, форма поиска и тд). Поэтому формы смотрятся крайне блекло, вот пример http://sites.telderi.ru/ru/system/registration. Нужно создать общий дизайн форм. Под дизайном имеется в ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нам необходимо сделать праздничные логотипы, приуроченные к тем или иным событиям или праздникам (список праздников и событий предоставляется нами). Количество - примерно 60-70 штук. Логотипы делаются на базе ОДНОГО основного логотипа для ОДНОЙ компании. Примеры ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
До утра понедельника нужно сверстать 3 страницы сайты. Есть PSD +JPEG (на всякий случай). Если успеете в воскресенье, доплачу + 25% к вашей ставке. Удачи!HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $15
У нас есть электронная книга уже с дизайном. Нужно сделать 3-Д обложку в качестве демонстрации на сайте. Единственная небольшая сложность в том, что наша обложка с альбомной ориентацией странице, а нам нужна книжная. PDF имеетсяПрочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть пособие, написанное в WORD, есть дизайн обложки и страниц. Нужно все это перевести в PDFПрочее11 заявокЗакрыт13 лет назад