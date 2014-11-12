sozidai

Антон sozidai

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Дизайн полиграфического сайта
Сотрудничество удалось! Концепт дизайна был принят с первого варианта. Антон постоянно держал связь, оперативно вносил правки. Заказчик рад.
Сотрудничеством с Андреем остался доволен. Открытый и общительный человек, четко поставленная задача, оплата вовремя, все супер!
Ответный отзыв
viksv13
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо Антону за отлично выполненный проект! Качество дизайна на высоте, в сроки уложились очень чётко, с первого варианта получилось то что нужно.
Доволен сотрудничеством с Виктором - оплата в срок, четко поставленная задача, приятен в общении. Спасибо за проект!
Ответный отзыв
deonic777
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Продумать и нарисовать дизайн для сайта с фильмами
Великолепный дизайнер посмотрите его портфолио! Все сделал в сроки и на высшем уровне! Рекомендую однозначно, дизайнер оч хороший.
Денис отличный заказчик и приятный человек. Четко поставленная задача и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
EasyPay
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главной и внутренней страницы сайта
Супер!
Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
chelgrey
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$550
10 баллов
11 лет назад
Дизайн юридического сайта
Это уже второй заказ. Все как всегда на высшем уровне. Буду обращаться еще.
Работаю с Сергеем уже не первый раз. Спасибо за очередной отличный проект. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
36 отзывов
$30/час
от $300от 3 дней
нет рейтинга