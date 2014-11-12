Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничество удалось! Концепт дизайна был принят с первого варианта. Антон постоянно держал связь, оперативно вносил правки. Заказчик рад.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Андреем остался доволен. Открытый и общительный человек, четко поставленная задача, оплата вовремя, все супер!
$200
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Антону за отлично выполненный проект! Качество дизайна на высоте, в сроки уложились очень чётко, с первого варианта получилось то что нужно.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Виктором - оплата в срок, четко поставленная задача, приятен в общении. Спасибо за проект!
$50
10 баллов
10 лет назад
Великолепный дизайнер посмотрите его портфолио! Все сделал в сроки и на высшем уровне! Рекомендую однозначно, дизайнер оч хороший.
Ответный отзыв
Денис отличный заказчик и приятный человек. Четко поставленная задача и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество.
$250
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству!
$550
10 баллов
11 лет назад
Это уже второй заказ. Все как всегда на высшем уровне. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Работаю с Сергеем уже не первый раз. Спасибо за очередной отличный проект. Рекомендую!
Дизайн сайтов
36 отзывов
$30/час
от $300от 3 дней
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