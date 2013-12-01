На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2: ПРОГРАММА МИНИМУМ 1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании • образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue ...
Разработка API для сайта (только для профи!)
Приветствую вас, уважаемые программисты! Есть очень-очень интересный и нестандартный проект для вас.
Нам необходимо разработать концепцию, читай, архитектуру API для нашего сайта. Для выполнения этого задания нужен очень опытный программист, для которого ООП, структура и архитектура - не пустые слова, а принципы работы.
Данный проект не предполагает программирование, но только детальное описание принципов построения API. Программирование же пойдет отдельным проектом, если данная задача будет успешно решена.
Предметная область:
Есть сайт , который написан по старинке: часть кода ужасно структурирована, если это можно назвать структурой, но более новая часть уже писалась преимущественно при помощи классов. Учитывая, что сайт постоянно развивается, над ним работает несколько программистов, кода написано немало и дальнейшее его развитие происходит крайне медленно, так как сложно найти что-то нужное, отсутствие структуры приводит к значительному усложнению ввода новых наворотов.
Мы поставили перед собой цель кардинального облегчения работы с сайтом для программистов. Решить эту задачу поможет нам внутренний API. Мы хотим перестроить код по принципу черных ящиков. Каждый черный ящик должен иметь только входную и выходную информацию, что происходит внутри, мы за пределами черного ящика не знаем. Таким образом, мы создаем черный ящик, например для работы с пользователями: добавление, обновление, удаление, вывод информации. А также для многих других сущностей сайта.
Взаимодействие одних черных ящиков с другими должно происходить при помощи внутреннего API.
Таким образом, программист, берясь за новую задачу, не должен знать, как устроен тот или иной черный ящик, его интересует лишь, какой именно черный ящик может сделать то, что нужно программисту, какая входная и выходная информация предусмотрена для черного ящика. И в таком же духе программист создает новые черные ящики, простые для понимания его коллег.
Более того, такой подход позволит легко отделить бэк-энд от фронт-энда, и программистам, работающим с фронт-эндом вообще не нужен будет доступ к БД, так как вся информация будет идти по API.
Ваша задача:
Предложить детальную архитектуру данного подхода, включая, но не ограничиваясь:
- Схема обращения
- Безопасность (mysql, css уязвимости)
- Описание политики написания кода
и прочее, что понадобится
Пожалуйста, хотя бы кратко напишите, почему вы считаете, что на отлично справитесь с этой задачей, чтобы я выбрал именно вас.
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