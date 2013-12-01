Исправление ошибок движка

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Нужен опытный программист, который имеет хорошие, практические знания php, mysql, и возможно java

Суть в том что имеются ошибки в базе данных, нужно написать обработчики таблиц базы данных которые бы исправляли ошибки. Такие себе скрипты обработчики.

Критерии отбора: портфолио, рейтинг на сайте, и т.д.

JavaMySQLPHP
11 лет назад
Igar-ok
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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