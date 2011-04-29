Занимаюсь разработкой профессионального и уникального дизайна для Вашего проекта, разработаю для Вас дизайн любой сложности. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Портфолио
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- CINEMABOX772 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
14 лет назад
Почему вам нужно выбрать именно его? 1. Дизайн просто поражает своим великолепием. http://webfile.ru/5443015 2. Задание и пожелания заказчика не имеет никакого значения. Главное -- полет мысли и непомерная фантазия (см. п.1)! 3. Сроки завышены всего-навсего в 3,5 раза! Ерунда ведь? Ну разве гений нарисовал Джоконду за 5 дней? 4. Дизайнер обладает недюженным умом и сообразительностью: когда "пирожки начинают подгорать", использует гениальнейший по своей непредсказуемости ход конем: "У меня сгорела материнская плата..." Сразу вспоминается: "Сами мы не местные..." и так далее. Интеллект требует уважения и соотв. адекватной оплаты - помните об этом, когда задаете бюджет. 5. Откуда эти блеклые отзывы по его работам? Хвалите паренька! Прекрасный ведь дизайнер! В общем, вся радость дизайна haute couture - всего-то за 150 зеленых уёв (можно дешевле!) Налетай, торопись!
Ответный отзыв
Огромный и жирный МИНУС.
$250
10 баллов
14 лет назад
Проект выполнен хорошо и качественно с соблюдением сроков и требований. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Своевременная оплата, четко поставленная задача, очень рад сотрудничеству.
$300
10 баллов
14 лет назад
Ответственный дизайнер, работу сделал в лучшем качестве с учётом всех пожеланий. Будем продолжать сотрудничат
$193
10 баллов
14 лет назад
Дизайн интернет-магазина сделал быстро и качественно. Все пожелания были учтены. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать, четко поставленная задача. Своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
$250
10 баллов
14 лет назад
Всё сделано отлично, быстро, качественно. Роман настоящий профессионал, работать с ним очень приятно. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Очень было приятно работать с Кириллом. Было поставлено четкое задание, установлены нормальные сроки, и конечно же своевременная оплата. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Всем советую Кирилла как добропорядочного заказчика.
Дизайн сайтов
12 отзывов(-1)
от $250
от 3 дней
нет рейтинга