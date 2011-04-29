tutweb007

Роман tutweb007

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Занимаюсь разработкой профессионального и уникального дизайна для Вашего проекта, разработаю для Вас дизайн любой сложности. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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Отзывы заказчиков

little-spicy
Антон 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$200
0 баллов
14 лет назад
Инет-магазин товаров для здоровья и красоты
Почему вам нужно выбрать именно его? 1. Дизайн просто поражает своим великолепием. http://webfile.ru/5443015 2. Задание и пожелания заказчика не имеет никакого значения. Главное -- полет мысли и непомерная фантазия (см. п.1)! 3. Сроки завышены всего-навсего в 3,5 раза! Ерунда ведь? Ну разве гений нарисовал Джоконду за 5 дней? 4. Дизайнер обладает недюженным умом и сообразительностью: когда "пирожки начинают подгорать", использует гениальнейший по своей непредсказуемости ход конем: "У меня сгорела материнская плата..." Сразу вспоминается: "Сами мы не местные..." и так далее. Интеллект требует уважения и соотв. адекватной оплаты - помните об этом, когда задаете бюджет. 5. Откуда эти блеклые отзывы по его работам? Хвалите паренька! Прекрасный ведь дизайнер! В общем, вся радость дизайна haute couture - всего-то за 150 зеленых уёв (можно дешевле!) Налетай, торопись!
Огромный и жирный МИНУС.
Ответный отзыв
Creations
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта компании
Проект выполнен хорошо и качественно с соблюдением сроков и требований. Буду продолжать сотрудничество.
Очень хороший заказчик! Своевременная оплата, четко поставленная задача, очень рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
serhij
47 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сервиса сравнения цен
Ответственный дизайнер, работу сделал в лучшем качестве с учётом всех пожеланий. Будем продолжать сотрудничат
meteor-it
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$193
10 баллов
14 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Дизайн интернет-магазина сделал быстро и качественно. Все пожелания были учтены. Будем сотрудничать и дальше.
Приятно было сотрудничать, четко поставленная задача. Своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
shaitanat
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Сделать дизайн сайта торгово-строительной компании
Всё сделано отлично, быстро, качественно. Роман настоящий профессионал, работать с ним очень приятно. Будем продолжать сотрудничать.
Очень было приятно работать с Кириллом. Было поставлено четкое задание, установлены нормальные сроки, и конечно же своевременная оплата. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Всем советую Кирилла как добропорядочного заказчика.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
12 отзывов(-1)
от $250
от 3 дней
нет рейтинга