shaitanat

Кирилл shaitanat

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tex_murphy
Олег Януш 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Название для компании занимающейся пожарной безопасностью.
Спасибо Кириллу за интересный конкурс и своевременную оплату. Было приятно сотрудничать. Мои рекомендации.
Олег отличный исполнитель и профессионал своего дела.
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icon_designer
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание пиктограмм для разделов сайта
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Быстро, красиво, качественно. Молодец. Будем сотрудничать в дальнейшем.
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Rittika
Любовь 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Написание статей по теме "пожарная безопасность"
Сотрудничество по проекту прошло очень успешно. Необходимо было написать информационные статьи об услугах - задание четкое и понятное. Кирилл оперативно все проверил и оплатил. Как заказчика рекомендую.
Отличный исполнитель. Очень порадовало качество текстов и явное понимание темы задания.
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4kostya4
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Срочно отрисовать графическую часть проекта
Спасибо, сделка совершилась!
Быстро и ровно. Молодец, рекомендую.
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stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$36
10 баллов
10 лет назад
Написание новостей для сайта
Кирилл - отличный заказчик. Четко определена задача, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
Отличное понимание задачи, хороший слог, адекватный подход. Рекомендую.
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