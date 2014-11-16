Наша компания занимается пожарной безопасностью и техническими средствами в этой области: пожарная сигнализация, системы пожаротушения итд. Компания называется "Огневода". Нам нужно создать логотип и фирменный стиль. Ждём ваших предложений.
- Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть некий калькулятор расчёта стоимости http://www.ovovo.ru/raschet-stoimosti-analogovoy-pozharnoi-signalizacii?view=pbproducts&layout=group-stat-img-r&pb_product_id=1 Сделан средствами VirtuMart + ProductBuilder + самописный плагин, который считает по определённому алгоритму необходимое количество оборудования исходя из введённых значений (площадь, количество помещений, количество выходов) и передаёт значения переменных в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы решили создать новый сайт нашей компании, специализирующейся на пожарной безопасности. Мы уверены, что большие и тяжелые тексты на сайтах уже давно никто не читает, и хотим чтобы каждая страница нового сайта мгновенно доносила до посетителя ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Наша компания предоставляет услуги по обеспечению пожарной безопасностизданий и сооружений. Мы занимаемся проектированием, монтажом и обслуживанием технических систем пожарнойбезопасности (пожарная сигнализация, пожаротушение, дымоудаление и т.д.). Так жепрофильными направлениями для нас являются системы видеонаблюдения, контролядоступа, охранная сигнализация и домофоны. Наше прежнее ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать хороший продающий лэндинг по теме "пожарная сигнализация" для продвижения в системах контекстной рекламы. Наполнение можно частично заимствовать с нашего сайта ovovo.ruСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать 5-6 видороликов объясняющих суть различных услуг в области пожарной безопасности, принципы работы различных систем пожарной безопасности, нормы и правила, некоторые правовые аспекты. Размещение роликов предполагается на сайте а также на известном видохостинге. Хронометраж ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать 10-15 тысяч символов "фасадных" текстов для сайта транспортной компании. Без SEO фанатизма, а для людей.Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
На постоянный поток заказов по разработке проектов пожарной сигнализации требуется проектировщик. Проекты различной сложности, оплата в зависимости от объёма и степени сложности конкретного проекта. Предлагается оценить выполнение аналогичного приложенному проекта.Чертежи и Схемы15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо продвинуть в поисковых системах сайт www.ovovo.ru по основному направлению - пожарная сигнализация, и соответствующим ему запросам.Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать и продвигать группу ВКонтакте по слкдующим темам: - пожарная сигнализация - системы видонаблюдения - домофоныСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать три хороших продающих посадочнх страницы по темам: - пожарная сигнализация - системы видонаблюдения - домофоны для дальнейшего продвижения в системах контекстной рекламы. Наполнение можно частично заимствовать с нашего сайта ovovo.ruДизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработать и применить единую стилистическую схему к контенту на сайте ovovo.ru. Подобрать шрифты к текстам заголовкам итд и применить их ко всем материалам. Так же подобрать иллюстрации для не иллюстрированных статей. Вобщем нужно победить ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо наполнить пустующие разделы сайта ovovo.ru по темам: - создание планов эвакуации - определение категории помещений по пожарной опасности - системы порошкового пожаротушения - системы газового пожаротушения - системы дымоудаления Каждая статья 2000-3000 тысячи символов.Завершен9 лет назад
Нужно перечертить в AutoCAD план помещения.Архитектура зданий14 заявокЗакрыт10 лет назад
90% работы - системы автоматической пожарной сигнализации. Знание норм пожарной безопасности СП 5.13, умение работать с архитектурной частью. Поток заказов постоянный, нужен человек или команда. Жду предложений с ориентиром по ценам.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема - пожарная безопасность и системы безопасности. 2-3 статьи по 1500 символов в неделю.Завершен10 лет назад
Нужно как можно быстрее перерисовать графическую часть проекта. Есть распечатанный чертёж системы охранной сигнализации, по сути нужно перерисовать в автокаде чертёж здания, для дальнейшего нанесения на него схемы расположения пожарной сигнализации. Пока прикаладываю фотки чертежа, ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется создать векторный рисунок для шапки сайта ovovo.ru на тему: "противопожарные и охранные системы безопасности". Рисунок должен состоять из кривых одного цвета (допускаются оттенки), должен смотреться на чёрном фоне, наглядно отражать суть темы, быть простым ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Для компании занимающейся техническими средставми безопасности требуется создать логотип и фирменный стиль включающий в себя дизайн визитки, конверта, диска, фирменного бланка. Наш сайт так же нуждается в переделке, что будет сделано отдельно, в соответствии с новым ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для сайта www.yvezem.ru необходимо переписать существующие тексты с уникальностью близкой к 100%Завершен11 лет назад