Инет-магазин товаров для здоровья и красоты

$250
Дизайн сайтовЗавершен34 заявки562 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен привлекательный, яркий дизайн для naturality.ru - интернет-магазина товаров для здоровья и красоты из Таиланда (тайская косметика, бальзамы, биодобавки).

Аудитория - 70% женщины.

Нужна главная и внутренняя страница в PSD-формате. На главной предполагается наличие большой картинки с тайской девушкой анфас. Либо девушкой европейской внешности.

Присылайте ваши идеи и ссылки на ваши решения для инет-магазинов.

Спасибо.

13 лет назад
little-spicy
Антон 
45 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
tutweb007
Роман 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
5 дней
Почему вам нужно выбрать именно его? 1. Дизайн просто поражает своим великолепием. http://webfile.ru/5443015 2. Задание и пожелания заказчика не имеет никакого значения. Главное -- полет мысли и непомерная фантазия (см. п.1)! 3. Сроки завышены всего-навсего в 3,5 раза! Ерунда ведь? Ну разве гений нарисовал Джоконду за 5 дней? 4. Дизайнер обладает недюженным умом и сообразительностью: когда "пирожки начинают подгорать", использует гениальнейший по своей непредсказуемости ход конем: "У меня сгорела материнская плата..." Сразу вспоминается: "Сами мы не местные..." и так далее. Интеллект требует уважения и соотв. адекватной оплаты - помните об этом, когда задаете бюджет. 5. Откуда эти блеклые отзывы по его работам? Хвалите паренька! Прекрасный ведь дизайнер! В общем, вся радость дизайна haute couture - всего-то за 150 зеленых уёв (можно дешевле!) Налетай, торопись!
Огромный и жирный МИНУС.
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