Инет-магазин товаров для здоровья и красоты

Нужно сразу 2 дизайна в формате PSD. Саит посвящен продаже радиоуправляемых моделей (самолеты, машины, Танки, вертолеты и др.) рассчитан на взрослую аудиторию от 20 и старше 1саит: RUMODELI.RU 2Саит:RADIOUPRAVLJAEMYE-MODELI.RU Внутренний дизайн и карточка товара обязательно. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен привлекательный, яркий дизайн для naturality.ru - интернет-магазина товаров для здоровья и красоты из Таиланда (тайская косметика, бальзамы, биодобавки).
Аудитория - 70% женщины.
Нужна главная и внутренняя страница в PSD-формате. На главной предполагается наличие большой картинки с тайской девушкой анфас. Либо девушкой европейской внешности.
Присылайте ваши идеи и ссылки на ваши решения для инет-магазинов.
Спасибо.
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