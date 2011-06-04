Дизайн сайта + верстка (игровой сервер)

Здравствуйте. Нужен оригинальный дизайн сайта, на котором будут продаваться вот такие букеты. Фон сайта будет однозначно белый. Расцветка зелено желтая. Нужен действительно творческий человек, который воплотит мои задумки :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На выходе нужно получить верстку сайта
Несмотря на то что сайт под игру, лишней косметики быть не должно. Никакой сверх лишней награждаемой графики
По больше рабочего места (для текста, таблиц, любой информации что будет на сайте)
верхнее меню из 4 кнопок банеров (на них нужно обратить внимание игроков что бы они туда ТЫКАЛИ)
и боковое меню из оставшихся пунктов
Сайт должен выглядеть не как дешевый вариант, несмотря на то что графики на нем будет не много
Тянутся вниз
И самое важное сделан так чтобы обратили внимание именно на то что нужно мне (нужные пункты меню)
более подробно расскажу уже исполнителю что и как (какие сайты нравятся и так далее)
ICQ 55962557
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