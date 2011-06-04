Дизайн сайта + верстка (игровой сервер)

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок176 просмотров
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На выходе нужно получить верстку сайта

Несмотря на то что сайт под игру, лишней косметики быть не должно. Никакой сверх лишней награждаемой графики

По больше рабочего места (для текста, таблиц, любой информации что будет на сайте)

верхнее меню из 4 кнопок банеров (на них нужно обратить внимание игроков что бы они туда ТЫКАЛИ)

и боковое меню из оставшихся пунктов

Сайт должен выглядеть не как дешевый вариант, несмотря на то что графики на нем будет не много

Тянутся вниз

И самое важное сделан так чтобы обратили внимание именно на то что нужно мне (нужные пункты меню)

более подробно расскажу уже исполнителю что и как (какие сайты нравятся и так далее)

ICQ 55962557

Дизайн сайта
13 лет назад
kevin12
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
shram333
Василий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$250
7 дней
Александр пропал и не отвечает на сообщения уже более 3-ёх дней.Всё шло хорошо вначале,сделал предоплату.Начали работать,нарисовали макет Александру не понравилось,предложили второй вариант,который Александру оказался по душе и попросил внести поправки,которые были нарисованы на его макете и была дана ссылка на его сайт.На утро пишем Александру чтобы он ещё раз дал ссылку так как она не работает,спустя не отвечает более 3-ёх дней.Нечего плохого не можем сказать про этого человека,но факт остаётся фактом,что Александр пропал и не отвечает и на веблансере,которые сообщения он прочитал.Вывод-отрицательный отзыв!