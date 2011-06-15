Приватный проект для chemedesign

$300
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок211 просмотров
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Необходимо разработать интернет магазин по доставке суши.

13 лет назад
zAn0TheRz
Дмитрий 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
chemedesign
Анатолий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
Очень приятно было работать с Анатолием. Все было выполнено быстро и качественно. К небольшим правкам, Анатолий подошел оперативно и уже через какое - то время они были у меня. Только одно слово, ассоциируется у меня с Анатолием, это - профессионал.
Приятный проект! Четкие комментарии, пунктуальность и своевременность оплаты. Работая с этим заказчиком вы не будете переживать ни за что, так как всё пройдет гладко. Рекомендую!