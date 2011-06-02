Подобрать\нарисовать шрифт

Нужно сделать картинку с номерами телефонов , на прозрачном фоне в шапке для интернет магазина, и создать 5 кнопок меню.

Шрифт , и цвет ,объемность, металличность должны быть подобраны под логотип предоставленный ниже.

http://silver.socco.msk.su/templates/dan/includes/templates/tem/images/logo.gif

Уважаемые фрилансеры, указывайте адекватные,объективные цены за данную услугу.

Материалы для работы предоставлю исполнителю персонально!

Оплата по факту выполненной работы.

Оплата: WMZ,WMU или ПРИВАТ.