Небольшие корректировки по сайту

Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в виде картинки, ниже пару строк описания, далее она открывается. Цвет фона голубой, весь шрифт белый.
1. Цвет шрифта в названиях пунктов меню, кот. находятся по правой стороне на главной странице сайта
2. Картинку, которая представляет услугу, увеличить в размере. Сейчас в строку помещается 3 картинки, увеличить на 50%.
3. Центрировать текст по ширине при открытии меню. Сейчас он размещен по левому краю.
Спасибо
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $160
Приветствую всех конкурсантов. Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский". Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост. Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке http://apec2012.ru/content/?s=183 В данном приложении презентация, ...Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery. Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/ Пример стиля ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать ПСД страницы сайта по эскизу в Power Point. Работа срочная.Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сайта prioritet-stroi.ru Сверстать и натянуть на шаблон (или разработать новый - я не очень хорошо разбираюсь в теме). Работы под "ключ". cms - drupal 6Завершен13 лет назад
- $80
Нужно нарисовать в photoshop простой, не нагружающий, рациональный, продуманный с точки зрения юзабилити дизайн интернет- магазина. Тематика: дополнительное борудование и аксессуары для внедорожников (офф-роуд).Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать и сверстать простой и приятный шаблон. Основная аудитория - девушки 15-25 лет. Тематика - каталог интересных статей Обязательно указывайте время и стоимость выполнения!Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется разработать шапку сайта плюс предложить концепцию всего дизайна. Тематика - межкомнатные двери из сосны. Все подробности в аське 46285218шестьЗавершен13 лет назад
Нужен редизайн сайта okpravo_info Сайт статичный на инклюдах поэтому при разработке дизайна и верстке нужно учитывать то, что структура сайта (расположение разделов, элементов верстки, а также структура графических элементов и их названия) должны остаться прежними. Основная задача: ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Приветствую! Необходим шаблон под CMS DLE. Шаблон с тематикой игры "Left 4 dead 2". Дизайн темный, с символическими для игры цветами(черный, красный, желтый, зеленый). 3-х колоночный. Шаблон нужен для игрового портала( прошу это учесть). Чем ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад