Небольшие корректировки по сайту

Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в виде картинки, ниже пару строк описания, далее она открывается. Цвет фона голубой, весь шрифт белый.

1. Цвет шрифта в названиях пунктов меню, кот. находятся по правой стороне на главной странице сайта

2. Картинку, которая представляет услугу, увеличить в размере. Сейчас в строку помещается 3 картинки, увеличить на 50%.

3. Центрировать текст по ширине при открытии меню. Сейчас он размещен по левому краю.

Спасибо