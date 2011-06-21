Дизайн сайта (продажа земельного участка)

Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех конкурсантов.
Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский".
Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост.
Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке
http://apec2012.ru/content/?s=183
В данном приложении презентация, которая поможет понять цель сайта.
Сайт должен быть ярким, воздушным, так как основная задача ПРОМО.
один из дизайнов, который мне приглянулся http://s59.radikal.ru/i164/1106/8c/736aef31396b.jpg
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