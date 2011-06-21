Дизайн сайта (продажа земельного участка)

$160
Дизайн сайтовЗавершен40 заявок1902 просмотра
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#1$160

Приветствую всех конкурсантов.

Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский".

Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост.

Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке

http://apec2012.ru/content/?s=183

В данном приложении презентация, которая поможет понять цель сайта.

Сайт должен быть ярким, воздушным, так как основная задача ПРОМО.

один из дизайнов, который мне приглянулся http://s59.radikal.ru/i164/1106/8c/736aef31396b.jpg

Дизайн сайта
13 лет назад
vistwork
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Anvor
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
#1
Хороший дизайн! Приятно работать.
Отличный заказчик! Все без лишних слов и проблем!
Заявки фрилансеров
Anvor
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
#1
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