Дизайн сайта (продажа земельного участка)

# 1 — $ 160

Приветствую всех конкурсантов.

Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский".

Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост.

Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке

http://apec2012.ru/content/?s=183

В данном приложении презентация, которая поможет понять цель сайта.

Сайт должен быть ярким, воздушным, так как основная задача ПРОМО.

один из дизайнов, который мне приглянулся http://s59.radikal.ru/i164/1106/8c/736aef31396b.jpg