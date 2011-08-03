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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель, всем советую
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик, рекомендую с ним работать.
$10
10 баллов
14 лет назад
Анна все сделала великолепно и в срок! Отличный дизайнер.
Ответный отзыв
Александр ответственный человек и отличный заказчик, с ним приятно работать. Рекомендую!
$100
10 баллов
14 лет назад
Работу сделала хорошо, все изменения внесла...
Ответный отзыв
Умница! Рекомендую!
$400
10 баллов
14 лет назад
Адекватный исполнитель, сделала всё качественно и в срок. Если необходимо было делать доработки правила. Буду и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Алексеем. Задание дает четкое, знает чего хочет, всегда исправит и направит! С удовольствием буду продолжать сотрудничество!
$150
10 баллов
14 лет назад
1С
Заслуженная победа в конкурсе, оперативная доработка по замечаниям. Отличный результат за разумную сумму. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата сразу. Рекомендую для сотрудничества.