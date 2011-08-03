Anvor

Анна Anvor

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка сайтов

Портфолио

Отзывы заказчиков

OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов
$300
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна для каталога товаров (заборы)
Хороший исполнитель, всем советую
Добросовестный заказчик, рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
mall
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать шапку
Анна все сделала великолепно и в срок! Отличный дизайнер.
Александр ответственный человек и отличный заказчик, с ним приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
the_fly
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта для лакокрасочной компании
Работу сделала хорошо, все изменения внесла...
Умница! Рекомендую!
Ответный отзыв
radist81
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Необходимо сделать дизайн для двух сайтов.
Адекватный исполнитель, сделала всё качественно и в срок. Если необходимо было делать доработки правила. Буду и дальше сотрудничать.
Очень понравилось работать с Алексеем. Задание дает четкое, знает чего хочет, всегда исправит и направит! С удовольствием буду продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
drakula1980
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта Городского информационного портала
Заслуженная победа в конкурсе, оперативная доработка по замечаниям. Отличный результат за разумную сумму. Рекомендую.
Отличный заказчик. Оплата сразу. Рекомендую для сотрудничества.
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