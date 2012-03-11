Необходимо сделать адаптацию для мобильных для двух сайтов. Сайты кину в личку.
Алексей Крючков radist81radist81
- $50HTML-верстка34 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Необходимо сделать 5 простеньких дизайнов и сверстать их для 5 сайтов визиток Три сайта по скупке оборудования и 2 сайта по оказанию компьютерных услуг. Каждый макет будет состоять и следующих блоков. Макет должен состоять из двух ...Закрыт7 лет назад
- $250
Необходимо сделать Редизайн сайта http://systempro.ruДизайн сайтов48 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно оптимизировать сайт на друпале, он жутко тормозит. Потому что не грамотно сделали меню не изолировли блоки и.т.д. сайт laminat-dveri.ru Оплата только за результат, без предоплат.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн макета наклейки формата a5 для типографии. Взять цвета сайта http://www.09it.ru/ макет должен быть по компьютерной помощи. Присуствовать следующие фразы: компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, удаление вирусов, настройка планшетников, настройка роутеров. Работаем груглые сутки! ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать дизайн интернет магазина, который дан в psd. 1 главная страница и 4 внутренние, которые сильно не отличаются от главной. Свои цены пишите, макет скину.Завершен11 лет назад
- $50
Нужен постоянный автор для написания статей для сайта http://help-user.ru Статьи должны быть грамотно написаны и цеплять пользователя, в месяц планируется писать порядка 10-20 статей. Объём 4000 символов, картинки. Оплата 150 рублей за статью. Вот темы: 1. Настройка Sony ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн сайта systempro.ru на хорошем уровне, т.з. скину. Оплата по факту. Оплата 100$.Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать две афишы формат a3 и формат a4, Т.З. Скину на почту. Оплата постфактум.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сделать 5 статичных банеров для сайта размеров 200*760 и 210*300 Т.З скинул оплата 20$ за банерБаннеры34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта интернет магазина. 1 основной +3 шапки разные + карточка товара. Цвета основной оранжевый (зелёный, синий, белый) остальное на дизайнера. Шапка не должна быть огромной.Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо написать 20 статей по кондиционерам, объёмом 4000 символов, каждая. Человек должен разбираться в теме про которую пишет. Предпочтения тем, кто разбирается в кондиционерах или есть в портфолио данные темы. Оплата 150 рубелй за статью.Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо написать 20 статей по кондиционерам, объёмом 4000 символов, каждая. Человек должен разбираться в теме про которую пишет. Предпочтения тем, кто разбирается в кондиционерах или есть в портфолио данные темы. Оплата 150 рубелй за статью.Закрыт12 лет назад
- $250
Необходимо написать порядка 173 текстов под станции метро с картинкой района или метро. Пример http://www.help-it.ru/remont_yasenevo.html Тексты должны быть читаемыми и уникальными. Работу нужно выполнить как можно быстрее. Оплата 40 рублей за каждый текст 1000 символов. Если цена не ...Завершен12 лет назад
- $250
Необходимо написание 40 статей объёмом 4000 символов. Каждая статья по 150 рублей. Нужен копирайтер, который разбирается в ИТ. Статьи для сайта http://help-user.ru. В портфолио должны быть ит статьи.Завершен12 лет назад
Необходимо сделать визитку для сайта nanoapple.ru в КорелДро Необходимо вставить логотип с сайта nanoapple.ru и Большими буквами -------------------------------------------- Брендовые чехлы! Настройка iPad 2 и iPhone 4 на дому! --------------------------------------------- Почта : [email protected] Сайт : http://www.nanoapple.ru Телефон: (495) 662-20-50 Сделать красиво, на ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
1. Нужен банер размером 250*300. Компания занимается настройкой iPad 2, iPhone 4 на дому у клиента. И обучением клиента на дому пользоваться техникой Apple. Предлагайте сюжеты. Сайт http://help-user.ru/nastroika-ipad.php куда будут переходыБаннеры20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно написать статьи для двух фитнес клубов и потом постоянно писать новые статьи для этих клубов. Объём 6000 символов. Картинки и.т.д.. Оплата по уровню контенщика (достойная). Нужен человек, который связан с фитнес индустрией или хотя ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать качественный дизайн сайта www.09it.ru 1 страница и иконки. На Выходе psd. Работаю без предоплаты, оплата после результата.Завершен12 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн сайта визитки. Сайт компьютерной тематики. Оплата 150$Завершен12 лет назад