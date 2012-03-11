radist81

Алексей Крючков radist81

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать флешку
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Сделал всё в срок и качественно. Получилась отличная анимация, не надо было долго обьеснять что я хочу. Респект!
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Draft_Matic
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Необходимо сделать дизайн наклейки формата a5
Очень приятно было совместно поработать и рекомендую другим. Буду рад поработать и над другими проектами.
Сделал всё быстро и на хорошем уровне. В типографию приняли с первого раза. Всем рекомендую.
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iryston
Игорь 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
2 балла
10 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт на друпале
Алексей отличный заказчик! Несмотря на задержку с моей стороны отнесся с пониманием.
Человек адекватный. Сделал всё качественно и в срок.
Ответный отзыв
Bob301
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сверстать дизайн интернет-магазина
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Оперативно отвечал на все поставленные вопросы в процессе работы. С оплатой никаких проблем.
Отличный специалист, сделал все во время и грамотно. Что редко найдешь среди верстальщиков.Буду и дальше сотрудничать.
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Dukalex
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта
Отличный заказчик! Постоянно на связи. Рекомендую!
Сделал дизайн сайта быстро и качественно. Без проблем вносил поправки.
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