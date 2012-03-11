Нужно написать статьи для двух фитнес клубов и потом постоянно писать новые статьи для этих клубов. Объём 6000 символов. Картинки и.т.д.. Оплата по уровню контенщика (достойная). Нужен человек, который связан с фитнес индустрией или хотя ...