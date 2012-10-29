Необходимо сделать дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок221 просмотр

Необходимо сделать дизайн сайта systempro.ru на хорошем уровне, т.з. скину. Оплата по факту. Оплата 100$.

13 лет назад
radist81
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Сделал дизайн сайта быстро и качественно. Без проблем вносил поправки.
Отличный заказчик! Постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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