Дизайн лендинга

Разработать landing page для программы блокирующей рекламу. Основная задача лэндинга - привлечь внимание пользователя и подтолкнуть его скачать и установить программу. Описание моего представления лэндинга прилагаю. Так же вы можете предложить свой вариант лэндинга.

Описание лэндинга:

сверху идет гифка с текстом, обновление каждые 3 секунды

"-устали от рекламы?

-хотите удалить рекламу навсегда?

-установите смарт адблок и наслаждайтесь интернетом без рекламы"

ниже иллюстрация пользователя который серфит по интернету и у него очень много рекламы, попапов, он в бешенстве.

где нибудь кнопка фри даунлод.

ниже блок описания программы - 3-5 предложений

далее идут 2 блока друг напротив друга "Чем вредна интернет реклама" и "Почему использовать смарт адблок", в каждом блоке по 4 пункта, в каждом пункте по одному предложению

так же стоит добавить небольшой блок с камментариями и блок с наградами от софтварных каталогов

возможно еще добавить где нибудь кнопку даудлод

в самом низу навигация по основному сайту

Оплата WMZ или ЯД.

Пожалуйста, указывайте цены и срок.