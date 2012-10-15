нужно сделать из просто текста красивую изюминку и главную стр. переделать сайта
Дизайн лендинга
Разработать landing page для программы блокирующей рекламу. Основная задача лэндинга - привлечь внимание пользователя и подтолкнуть его скачать и установить программу. Описание моего представления лэндинга прилагаю. Так же вы можете предложить свой вариант лэндинга.
Описание лэндинга:
сверху идет гифка с текстом, обновление каждые 3 секунды
"-устали от рекламы?
-хотите удалить рекламу навсегда?
-установите смарт адблок и наслаждайтесь интернетом без рекламы"
ниже иллюстрация пользователя который серфит по интернету и у него очень много рекламы, попапов, он в бешенстве.
где нибудь кнопка фри даунлод.
ниже блок описания программы - 3-5 предложений
далее идут 2 блока друг напротив друга "Чем вредна интернет реклама" и "Почему использовать смарт адблок", в каждом блоке по 4 пункта, в каждом пункте по одному предложению
так же стоит добавить небольшой блок с камментариями и блок с наградами от софтварных каталогов
возможно еще добавить где нибудь кнопку даудлод
в самом низу навигация по основному сайту
Оплата WMZ или ЯД.
Пожалуйста, указывайте цены и срок.
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