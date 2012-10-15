Добрый день,уважаемые дизайнеры! Кoмпании Magic Lab требуется дизайнер для создания дизайна сайта компании, занимающейся экспертной, оценочной, юридической деятельностью. Есть подробное ТЗ Оплата по договоренности. Присылайте примеры ...
Дизайн страниц сайта
нужно сделать из просто текста красивую изюминку
и главную стр. переделать сайта
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