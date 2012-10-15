Создание внутренних страниц по заданному стилю

Добрый день.

У меня пропал дизайнер, он нарисовал 3 страниц интернет магазина: главная, внутренняя и карточка товара. Картинки есть только в JPG. Из них нужно создать второстепенные страницы, которые отмечены красным квадратиком, то что выделены зеленом у меня есть.

Дизайн минимализм, все очень просто, графики вообще нет, по большому счету нужно сделать CSS страницы для 3-х второстепенных страниц.

Оставляйте скайп желательно говорить голосом, приступить к работе нужно прямо сейчас, и закончить сегодня же хотя бы в JPG.

Потом до завтра нужно будет по слоям разбить имеющиеся страницы и подготовить к верстке.

Пишите цену, оставляйте скайп.