Требуется адекватный дизайнер, который сможем приступить к доделыванию дизайна. На протяжение месяца шли переговоры со многими исполнителями, но к работе так и не приступили. Ниже последнее письмо из которого ...
Сверстать шаблон для WordPress из .PSD
Доброго времени суток.
Требуется сверстать шаблон для WordPress из .PSD.
Требуется наличие портфолио, знание языков разметки (в т.ч. минимальное владение CSS3) и умение работать с WordPress.
Шаблон относительно простой, но есть пара нюансов. В целом: стандартный двухколонный резиновый макет, очень мало графики, несколько меню (одно с выпадающими подпунктами), простенький футер, иконки записей и т.д. Дам два исходника: главную страницу и страницу с полным текстом статьи и формой комментариев. Ничего придумывать вам не придётся.
Срок работы - до 5-ти дней, желательно закончить быстрее. Что насчёт предоплаты, то могу либо выплатить 20% стоимости сразу или 40% когда вы покажите мне первые наработки. Оплата только WebMoney.
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