Доброго времени суток.

Требуется сверстать шаблон для WordPress из .PSD.

Требуется наличие портфолио, знание языков разметки (в т.ч. минимальное владение CSS3) и умение работать с WordPress.

Шаблон относительно простой, но есть пара нюансов. В целом: стандартный двухколонный резиновый макет, очень мало графики, несколько меню (одно с выпадающими подпунктами), простенький футер, иконки записей и т.д. Дам два исходника: главную страницу и страницу с полным текстом статьи и формой комментариев. Ничего придумывать вам не придётся.

Срок работы - до 5-ти дней, желательно закончить быстрее. Что насчёт предоплаты, то могу либо выплатить 20% стоимости сразу или 40% когда вы покажите мне первые наработки. Оплата только WebMoney.