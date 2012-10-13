Разработчики в Web-студию

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Закрыт10 заявок214 просмотров

Здравствуйте, дорогой Фрилансер.

Открывается новая Веб - студия.

В студию нужны разработчики по проектно.

PhotoShop

Илюстратор

HTML (5)

CSS (3)

JavaScript (jQuery, AJAX)

PHP

MySQL

.

Подробнее в ЛС.

В ЛС пишите: Среднюю цену вашей работы, квалификацию, что умеете, с кем, сколько работали и т.д. + Ссылки на ваши сайты (если есть).

С уважением, ваш Марк.

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
13 лет назад
magazine_pro
Ментрис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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