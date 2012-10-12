Нарисовать дизайн главной страницы мебельного интернет магазина. бюджет 4000 руб.
Мелкие доработки
Требуется дизайнер+верстальщик для мелких доработок
1. Оформить калькулятор http://taobao-cn.ru/index.php?page1=cal
Как http://www.taobao.ru.com/dostavka-i-oplata/#result-calc
2. Сделать дизайн картинок по выбору размеров
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