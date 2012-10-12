Создать дизайн для сайта или скопировать

Нужно скопировать дизайн для сайта и поставить на мой движек.Есть сайт на котором есть дизайн который меня устраивает.Его можно скопировать,а картинки и фон я потом заменю сам.Главное чтобы он был точно такой же или почти такой же.Пишите в ICQ свои реальные цены.Здесь бываю нечасто.643216553