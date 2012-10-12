Создать дизайн для сайта или скопировать

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок207 просмотров

Нужно скопировать дизайн для сайта и поставить на мой движек.Есть сайт на котором есть дизайн который меня устраивает.Его можно скопировать,а картинки и фон я потом заменю сам.Главное чтобы он был точно такой же или почти такой же.Пишите в ICQ свои реальные цены.Здесь бываю нечасто.643216553

13 лет назад
sergeychemenev
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ruden
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$35
3 дня
Ни связывайтесь с этим горе фриласером.Заказал у него скопировать дизайн с одного сайта,он делал его 10 дней так еще зделал так что ни одна ссылка неработает.Короче я недоволен.Каждый решает сам.
Не связывайтесь с этим человеком. Не корректно указывает задание. Не появляется в онлайне. Всегда изменяет свои требования.

Заявки фрилансеров

ruden
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад

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