Заглушка "Сайт на реконструкции"

Необходимо разработать заглушку для сайта агентства на основе фир.стиля. Заглушка нужна на то время, пока разрабатывается сам сайт. На этой заглушке д.б. кроме лого и текста, ссылка или окно под презентацию (в ppt или slideshere) и окно под видео (размещенное на самом сайте ли на vimeo).

Ждем предложений по срокам-цене и ссылки на свои портфолио.