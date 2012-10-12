Добрый день, Нужно сделать редизайн страницы. Скриншот страницы находится в архиве. 1) нужно будет поставить новый логотип (предоставим) 2) нужно будет изменить хедер и футер, сделать стильнее на ваше усмотрение. ...
Заглушка "Сайт на реконструкции"
Необходимо разработать заглушку для сайта агентства на основе фир.стиля. Заглушка нужна на то время, пока разрабатывается сам сайт. На этой заглушке д.б. кроме лого и текста, ссылка или окно под презентацию (в ppt или slideshere) и окно под видео (размещенное на самом сайте ли на vimeo).
Ждем предложений по срокам-цене и ссылки на свои портфолио.
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