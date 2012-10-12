Заглушка "Сайт на реконструкции"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок163 просмотра

Необходимо разработать заглушку для сайта агентства на основе фир.стиля. Заглушка нужна на то время, пока разрабатывается сам сайт. На этой заглушке д.б. кроме лого и текста, ссылка или окно под презентацию (в ppt или slideshere) и окно под видео (размещенное на самом сайте ли на vimeo).

Ждем предложений по срокам-цене и ссылки на свои портфолио.

13 лет назад
yanch
Яна 
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн страницы

    Добрый день, Нужно сделать редизайн страницы. Скриншот страницы находится в архиве. 1) нужно будет поставить новый логотип (предоставим) 2) нужно будет изменить хедер и футер, сделать стильнее на ваше усмотрение. ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта - женского блога

    $250

    Требуется дизайн для сайта - womangrad.ru. Основная концепция шапки по типу сайта http://www.msemena.ru/, (можно разместить указатель города аналогично zonagazona.ru (наш второй проект). Структура и Подвал - дублирование основных разделов и подразделов меню как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен небольшой редизайн

    $50

    Есть работающий сайт. Нужно либо сделать редизайн существующего (поменять фон на белый, убрать отступ от шапки до главного блока), либо сделать новый дизайн. Простой – светлый, с простыми понятными элементами. Пишите в скайп ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн калькулятора

    нужен дизайн для сайта - doskov.ru , сам калькулятор будет взят отсюда - http://www.goodles.ru/show_calc_pil.php пишите цены и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза! Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма! Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн сайта. Аналог http://tickets.ua

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом. Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн простой главной страницы

    Требуется дизайн сайта - состоящий из одной главной страницы - очень простой (то, что понравилось и очень схоже по наполнению, можно посмотреть (soft.byndyu,ru). Назначение: страница группы разработчиков Основная задача - умело вписать существующий логотип ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн портала (приватно для stylemix)

    $200

    Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению. Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн (шаблон) для CMS WebAsyst

    Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад