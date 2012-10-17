Разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок283 просмотра

Разработать логотип , придумать оригинальную идею в зеленых тонах.

Подробности – при личной связи.

13 лет назад
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Гусейн - замечательный исполнитель. На моей задаче (нарисовать логотип довольно сложного уровня) отвалились трое фрилансеров. Гусейн сразу понял - что я хочу и воплотил эту идею в яркий и красивый логотип, несущий большую смысловую нагрузку! Обращайтесь - рекомендую!
С Александром очень удобно и приятно работать, так как знает свое дело и знает что хочет! Самое главное заплатил во время - без задержек! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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