Дизайн сайта по грузоперевозкам

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок346 просмотров

Требуется разработка дизайна для сайта по грузоперевозкам.

Кидайте ваши предложения, подробности обсужу с выбранным исполнителем.

13 лет назад
kalinapro
Никита 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Simplion
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$300
5 дней
Спасибо за отлично выполненную работу! Александр сделал нам суперский дизайн, даже лучше чем мы могли ожидать)) Все на высшем уровне, быстро и без замечаний. Рекомендую. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо, за приятную работу)

Заявки фрилансеров

Simplion
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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