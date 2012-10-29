Изменение дизайна портала по коммерч. недвижимости

Отлично! С первого варианта все делалось в нужном ключе, быстро и доброжелательно. Хотя проект, я считаю, достаточно сложный, уже заказывали одному исполнителю, но варианты не устроили. В общем, даже не ожидал такого быстрого "попадания" в цель и качественной работы. Теперь знаю, кому заказывать следующие проекты.