Изменение дизайна портала по коммерч. недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок290 просмотров

Действующий портал. Нужно переделать главную страницу и страницу с объектом недвижимости.

Просьба оставлять заявки. Выбирать буду по портфолио.

Есть достаточно подробное ТЗ, которое вышлю отобранным кандидатам для согласования дальнейшей работы.

13 лет назад
kalulin
Павел 
58 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AntKi
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней
Отлично! С первого варианта все делалось в нужном ключе, быстро и доброжелательно. Хотя проект, я считаю, достаточно сложный, уже заказывали одному исполнителю, но варианты не устроили. В общем, даже не ожидал такого быстрого "попадания" в цель и качественной работы. Теперь знаю, кому заказывать следующие проекты.
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!

Заявки фрилансеров

AntKi
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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