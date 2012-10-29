Уважаемые, веблансеры! Мы рады открыть новый конкурс на разработку дизайна сайта. Тематика сайта: презентационный сайт камнераспиловочного завода. Цель создания сайта: 1.3.1. Презентация компании как надёжного ...
Изменение дизайна портала по коммерч. недвижимости
Действующий портал. Нужно переделать главную страницу и страницу с объектом недвижимости.
Просьба оставлять заявки. Выбирать буду по портфолио.
Есть достаточно подробное ТЗ, которое вышлю отобранным кандидатам для согласования дальнейшей работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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