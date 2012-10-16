Дизайн обувного интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок267 просмотров

Нужен дизайн главной страницы и карточки товара для Интернет-магазина унтов.

Использованные изображения должны быть легальными.

Подробности - исполнителю.

13 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$100
2 дня
Хотелось бы отметить постоянное присутствие на связи, внимательность, отзывчивость, работу на результат. Ну и отличную стоимость! А Ольге желаю дальнейших успехов.
Очень приятно было работать с Евгением ,четкая постановка задачи , своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для камнераспиловочного завода

    $300

    Уважаемые, веблансеры! Мы рады открыть новый конкурс на разработку дизайна сайта. Тематика сайта: презентационный сайт камнераспиловочного завода. Цель создания сайта: 1.3.1. Презентация компании как надёжного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта детских товаров

    $100

    Требуется создание уникального и качественного дизайна первой страницы сайта http://www.beruska-baby.com Сайт детских товаров. Основные требования: 1) сохранить стиль уже существующего ресурса http://beruska.ru 2) нежные тона, никаких ярких, ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен простой дизайн для ucoz с вёрсткой

    $100

    Нужен дизайн для сайта http://krasimnegabarit.ucoz.ru/ - занимается покраской спецтехники. ( доменное имя потом поменяется когда дизайн утвердим) в верхнее меню продублировать пункты меню: Портфолио, услуги, контакты. Так же в шапке обязательно телефон (123)1234567 крупно. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн более читаемым

    Имеется сайт http://leaderland.com.ua/content.php/529 Статьи на нём из-за специфики оформления крайне тяжело читать. Необходимо придумать хорошее решение этой проблемы, чтобы и красота сохранилась и читаемость текста была. Очень желательно иметь возможность реализовать всё на работающем ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по автоматическим воротам

    Компания продажа монтаж секционные ворота, рольставни и пр Написать концепцию (словарная статья, фото, примеры сайтов) Основное желание заказчика – чтобы сайт был простой и понятный и ориентирован на розничного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка шаблона osCommerce

    Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/33972.html Нужно: - Русифицировать; - Заменить логотип; - Скрыть выбор языка и валюты; - Добавить виджеты fb, g+, вк; - Добавить возможность авторизации через fb, g+, вк; ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать с макета и сверстать

    $100

    Стиль: дзен, т.е. без вензелей и тяжелой графики, все должно быть просто и понятно. На своем макете я отрисовал шаблон с базовыми принципами, который я хотел бы видеть, а именно размещение элементов. Какие будут использоваться ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад