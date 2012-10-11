Нужен простой дизайн для ucoz с вёрсткой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки155 просмотров

Нужен дизайн для сайта http://krasimnegabarit.ucoz.ru/ - занимается покраской спецтехники. ( доменное имя потом поменяется когда дизайн утвердим)

в верхнее меню продублировать пункты меню: Портфолио, услуги, контакты. Так же в шапке обязательно телефон (123)1234567 крупно.

Нужен простой дизайн типа (цвета нравятся) : http://oliepainting.com/index.html

http://utemplate.pro/shop/46/desc/forward

13 лет назад
dejavukingweb
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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