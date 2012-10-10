Доработка существующего сайта

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Сайт не коммерческий (краеведение)

Задача – доработка движка и изменение дизайна страниц.

Сайт сделан на технологиях .Net: ASP.Net 4.0 MVC3 + C# + MS SQL 2008

Работа желательна в личном контакте, в Москве.

ASP.NETSQL
13 лет назад
besputa
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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