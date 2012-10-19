Нужен дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок126 просмотров

Нужен дизайн, подробности в личку.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Сотрудничал с Игорем по созданию дизайна для магазина. Впечатления исключительно положительные! Все четко, согласно ТЗ, и красиво. Действительно качественный дизайн! Настоятельно рекомендую!
С Дмитрием приятно сотрудничать - четкая задача, моментальная оплата, все возникающие вопросы всегда можно решить оnline.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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