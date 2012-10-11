Персональный проект для А. Маленко (Wildcat)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки121 просмотр

Самое главное – хочу получить красиво отрисованные обои, с абстрактно-лиственным рисунком (типа как в Вашем Игрострое), чтобы рисунок хорошо лег на зеленый фон. В моем видении некая абстракция тонких листьев, обвивающих сайт (основное поле). Крупный рисунок. В зелено-оранжевых тонах. Но взгляд чтобы на них не цеплялся, без четких контуров, а чтобы уютно чувствовал себя посетитель сайта.

Лого должен остаться только на белом фоне.

Левое меню каталога товаров сделать на белом фоне, а меню условий заказа можно выделить каждый пункт зеленым: Доставка, Оплата, Как получить скидку, Наши гарантии и к каждому пункту слева пририсовать иконку (машина Почты, кошелёк, Проценты и к гарантиям что-то придумать).

Идентичным образом можно сделать шапочку и для Кладовой рецептов (вместо имеющейся сейчас на сайте книги, но смысл оставить таким же - книжку). Пункты меню кладовой будут на белом фоне.

Хотелось бы богатый футер.

13 лет назад
lektravi
Мария 
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$400
3 дня
Отличная работа, в строгом соответствии с ТЗ и даже превзошедшая ожидания! Очень талантливый художник, чуткий человек. Работает очень быстро, приятно удивлена. Рекомендую!
Мария - прекрасный заказчик, всегда на связи, составила полное и понятное ТЗ, оплата в полном объеме. С удовольствием продолжу работу над ее другими проектами :)

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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