Макет сайта на тематику Диета

Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры! Требуется отрисовать и сверстать макет по аналогии с http://www.dukandiet.co.uk все подробности в skype. Портфолио приветствуется!

Убедительная просьба, указывать стоимость своей работы, заявки без указанной стоимости просто буду игнорировать, т.к. не вижу смысла тратить свое и ваше время если указанная сумма за проект вас изначально не устраивает.