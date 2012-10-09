Нужен дизайнер верстальщик сайтов для выполнения заказов. Требования качественное выполнение работ различной сложности невысокая стоимость
Дизайн для главной страницы интернет-магазина
Здравствуйте. Дизайн категорий для главной страницы интернет магазина в стиле mircli.ru
Подобрать картинки для указанных категорий и красиво оформить в рамках дизайна.
Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
Для дома (название категории)
Настенный сплиты
Мобильный кондиционеры
Душевые кабины
Ванны
Радиаторы отопления
Для офиса
Мультисплиты
Кассетные
Приточно вытяжные установки
Тепловые завесы
Вентиляторы
Колонная сплит
В коттедж
Камины
Котельное оборудование
Приточные установки
Микроклимат
Санфоянс
Для дачи
Водонагреватели
Тепловые пушки
Оконные моноблоки
Масляные радиаторы
Конвекторы
Промышленные
Вентиляция под ключ
Воздуховоды
Дымоудоление
Канальные сплиты
Чиллер-фанкойл
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
нужен дизайн сайт, тз отправленно на почтуЗакрыт13 лет назад
Компании занимающейся поставкой и продажей электронных компонентов (радиодеталей) нужна разработка дизайна и оформление графического интерфейса веб сайта. Мы ищем способного художника-графика/дизайнера графических интерфейсов Вы должны владеть любым (по вашему выбору) ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны дизайны для двух интернет магазинов.Завершен13 лет назад
Веб-студии требуется хороший дизайнер для разработки дизайна сайтов и интернет-магазинов. Расценки и условия во вложении.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Требуется отрисовать дизайн и сверстать шаблон сайта компании, занимающейся установкой систем видеонаблюдения. Сайт со сформированной структурой и основным наполнением можно посмотреть по адресу безтревог.рф (временный адрес). Основной действующий сайт, если это потребуется, находится по адресу ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка дизайна для сайта Такси. Интересует Ваш ценник на работу похожего качества: http://www.atlas-taxi.com/ Вашим "+" будет уменее работать с флеш.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработать дизайн и логотип для интернет - магазина.Завершен13 лет назад
- $100
Нужна главная страница и шаблон внутренней. Стилистика как на указанных примерах. (Один из сайтов конкурентов - http://levtsun.com.ua/, но он не нравится, просто чтобы понять тематику) Нужен графически простой, но ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Дизайн сайта по ремонту квартир. От Вас сроки, портфолио и цену.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт13 лет назад