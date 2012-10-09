Дизайн для главной страницы интернет-магазина

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Закрыт34 заявки262 просмотра

Здравствуйте. Дизайн категорий для главной страницы интернет магазина в стиле mircli.ru

Подобрать картинки для указанных категорий и красиво оформить в рамках дизайна.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

Для дома (название категории)

Настенный сплиты

Мобильный кондиционеры

Душевые кабины

Ванны

Радиаторы отопления

Для офиса

Мультисплиты

Кассетные

Приточно вытяжные установки

Тепловые завесы

Вентиляторы

Колонная сплит

В коттедж

Камины

Котельное оборудование

Приточные установки

Микроклимат

Санфоянс

Для дачи

Водонагреватели

Тепловые пушки

Оконные моноблоки

Масляные радиаторы

Конвекторы

Промышленные

Вентиляция под ключ

Воздуховоды

Дымоудоление

Канальные сплиты

Чиллер-фанкойл

13 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров