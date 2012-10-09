Нужен дизайн интерфейса небольшого веб-сайта.

Компании занимающейся поставкой и продажей электронных компонентов (радиодеталей) нужна разработка дизайна и оформление графического интерфейса веб сайта.

Мы ищем способного художника-графика/дизайнера графических интерфейсов Вы должны владеть любым (по вашему выбору) компьютерным графическим пакетом и уметь красиво и стильно рисовать, пользоваться шрифтами, знать гармоничные сочетания цветов. Опыт разработки интерфейсов конкретно веб сайтов нам не важен, достаточно опыта дизайна графических программных или игровых интерфейсов или хотя бы уверенности что вы это сможете сделать. Знания Html, Javascript и т.п так же не нужны, от вас требуется только графическое оформление.

Основное назначение сайта - быстрый и удобный инструмент для работы клиентов с огромным и специфическим ассортиментом товаров компании, поэтому его устройство «не стандартно». Нам нужен человек который может сделать красивый и стильный дизайн на базе существующего технического интерфейса. Нам не нужны адоптаторы готовых шаблонов TemplateMonster и подобных ресурсов. Не нужны учителя, консультанты, коллажисты и программисты веб сайтов. Если вы не умеете самостоятельно рисовать не тратьте пожалуйста свое и наше время.

Также нам необходим голосовой контакт с исполнителем: телефон/Skype/SIP или любой другой VoIP клиент.

У сайта есть черновой набросок, большая часть (техническая) функционала работает. Ссылка на сайт будет предоставлена при контакте с исполнителем.

Примерное ТЗ для оценки фронта работ - здесь: https://docs.google.com/open?id=0BwGzHGj8NU6qeW5Yajd2em5iZTg

Оплата любым способом не требующим от нас чрезмерных усилий: наличными в СПб, банковский перевод, вебмани, пэйпал, перевод на карту мастеркард, яндекс.

Пожалуйста, при предложении указывайте сумму желаемого вознаграждения и примеры работ (любых).