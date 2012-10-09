Дизайн сайта-визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок231 просмотр

Нужен дизайн сайта-визитки по ремонту квартир.

От Вас сроки, стоимость, портфолио.

13 лет назад
bodin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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