Приватный проект для Zherenovskii

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка86 просмотров

Разработка главной страницы для сайта поиска и бронирования трансферов.

13 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Ответственный и профессиональный исполнитель. Спокойно относится к правкам, хотя я очень капризный заказчик. Разрабатывал дизайн сложного интерфейса без ТЗ, по моим макетам. Быстро проник в суть. Рекомендую!
Очень приятный человек и грамотный заказчик. Одно удовольствие работать!

Заявки фрилансеров

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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