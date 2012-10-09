Web-дизайнер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка246 просмотров

Консалтинговая компания на постоянной основе для сотрудничества на постоянной основе (под проекты) привлекает креативных специалистов в сфере веб-дизайна, дизайна!

Должностные обязанности:

Разработка эскизов сайтов.

Разработка логотипов.

Разработка иконок, баннеров, в т.ч. выполненных на Flash.

Требования к соискателю:

Обязательно:

• Чутье художника и эстетический вкус

• Отличное знание графических приложений (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw)

• Хорошее знание Adobe Flash

• Понимание принципов Usability

• Ориентация в современных тенденциях веб-дизайна

• Понимание основ проектирования сайтов и принципов вёрстки

• Наличие портфолио!!!!

• Опыт подготовки печатной продукции (буклеты, наружная реклама, календари).

• Высшее образование приветствуется, равно как и профильные курсы

Личные качества соискателя:

• Высокая степень ответственности;

• Инициативность;

• Креативность;

• Целеустремленность.

• Честность

• Пунктуальность

Условия работы:

Удалённая работа. Свободный график – главное, чтобы задачи выполнялись качественно и своевременно.

Форма оплаты-под проект (готовы рассмотреть прейскурант цен специалиста)

CorelDRAW
13 лет назад
pizhova
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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