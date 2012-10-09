Первый проект. Сайт для ведущего Юрий Гагарин. Создания главной странице и дизайн внутренний структуры (Солянка). от дизайнера требуется. Быстрое исполнения, креативный подход. Вовремя вносить коррективы в проект. Второй проект. ...
Web-дизайнер
Консалтинговая компания на постоянной основе для сотрудничества на постоянной основе (под проекты) привлекает креативных специалистов в сфере веб-дизайна, дизайна!
Должностные обязанности:
Разработка эскизов сайтов.
Разработка логотипов.
Разработка иконок, баннеров, в т.ч. выполненных на Flash.
Требования к соискателю:
Обязательно:
• Чутье художника и эстетический вкус
• Отличное знание графических приложений (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw)
• Хорошее знание Adobe Flash
• Понимание принципов Usability
• Ориентация в современных тенденциях веб-дизайна
• Понимание основ проектирования сайтов и принципов вёрстки
• Наличие портфолио!!!!
• Опыт подготовки печатной продукции (буклеты, наружная реклама, календари).
• Высшее образование приветствуется, равно как и профильные курсы
Личные качества соискателя:
• Высокая степень ответственности;
• Инициативность;
• Креативность;
• Целеустремленность.
• Честность
• Пунктуальность
Условия работы:
Удалённая работа. Свободный график – главное, чтобы задачи выполнялись качественно и своевременно.
Форма оплаты-под проект (готовы рассмотреть прейскурант цен специалиста)
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