Редизайн сайта + флеш на главной

Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить.

1) Нужно осуществить редизайн

2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной.

Цена вопроса: 3-5 т. р. редизайн, 2-3 т.р. флеш. Как вы поняли, цена обсуждается индивидуально. Все зависит от вашей компетенции и сроков.

Оплата только яндекс деньгами!

Скайп ooozzz86, обязательно наличие портфолио, не важно на каком ресурсе. ТЗ по запросу - в личку или пишите в скайп.