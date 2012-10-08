Дизайн сайта хостинговой компании Две страницы: Главная , Тарифная
Редизайн сайта + флеш на главной
Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить.
1) Нужно осуществить редизайн
2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной.
Цена вопроса: 3-5 т. р. редизайн, 2-3 т.р. флеш. Как вы поняли, цена обсуждается индивидуально. Все зависит от вашей компетенции и сроков.
Оплата только яндекс деньгами!
Скайп ooozzz86, обязательно наличие портфолио, не важно на каком ресурсе. ТЗ по запросу - в личку или пишите в скайп.
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