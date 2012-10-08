Имеется сайт на WordPress, тема Mystique. На данный момент в верхнем меню между крайней правой кнопкой (когда она активна или под курсором) и краем сайта остаётся небольшая светло-зелёная полоска (см. приложенную картинку). ...
Дизайн страницы
Необходимо сделать дизайн продающей страницы, взяв за основу цветовую гамму сайта vegan-food.ru. Без пунктов меню, но с необходимостью подбора графических элементов (структура и подробное техзадание будут предоставлены). Дизайн сделать похожий, но не под копирку.
В отклике напишите ответы:
1. Примеры ваших работ?
2. Сколько времени потребуется?
3. Ваши вопросы?
Чем быстрее вы сможете выполнить проект, тем лучше. Это важно, поэтому я буду отдавать этому приоритет при выборе исполнителя.
Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.
Бюджет: 2000 рублей
Заявки фрилансеров
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