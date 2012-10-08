Дизайн страницы

Необходимо сделать дизайн продающей страницы, взяв за основу цветовую гамму сайта vegan-food.ru. Без пунктов меню, но с необходимостью подбора графических элементов (структура и подробное техзадание будут предоставлены). Дизайн сделать похожий, но не под копирку.

В отклике напишите ответы:

1. Примеры ваших работ?

2. Сколько времени потребуется?

3. Ваши вопросы?

Чем быстрее вы сможете выполнить проект, тем лучше. Это важно, поэтому я буду отдавать этому приоритет при выборе исполнителя.

Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.

Бюджет: 2000 рублей