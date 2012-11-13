Сайт http://www.rivotek.ru/ Основные требования 1) Исполнитель должен иметь возможность приехать для подписания договора в г. Москва 2) оплата только по безналу ...
Дизайн для сайта дома культуры
раскладка находится здесь: kmvc.ru/download/kirDK.rar
обратите внимание, что в каталоге "главная страница", в вордовском файле у них уже есть шапка сайта, которую они хотели бы видеть практически без изменений (нужно только убрать баннер Медиа-Land). Её нужно органично встроить в дизайн.
Брифа, как такового, нет, но раскладки и шапки должно хватить, чтобы органично подстроить остальные жлементы под них.
Нравятся сайты: гордк (kmvc.ru/download/dvorec_kuljturi copy.jpg), сайт кинотеатра мечта http://krasmechta.ru
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