Дизайн для сайта дома культуры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок172 просмотра

раскладка находится здесь: kmvc.ru/download/kirDK.rar

обратите внимание, что в каталоге "главная страница", в вордовском файле у них уже есть шапка сайта, которую они хотели бы видеть практически без изменений (нужно только убрать баннер Медиа-Land). Её нужно органично встроить в дизайн.

Брифа, как такового, нет, но раскладки и шапки должно хватить, чтобы органично подстроить остальные жлементы под них.

Нравятся сайты: гордк (kmvc.ru/download/dvorec_kuljturi copy.jpg), сайт кинотеатра мечта http://krasmechta.ru

13 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Eluvatar
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня
Все ок - сделано так, как заказывал. Правки вносились без вопросов.
Хороший заказчик. Знает чего хочет, правки понятные с первого раза в 90% случаев, все остальные 10 понятно растолковали. С оплатой все хорошо.

Заявки фрилансеров

Eluvatar
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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