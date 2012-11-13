Дизайн для сайта дома культуры

раскладка находится здесь: kmvc.ru/download/kirDK.rar

обратите внимание, что в каталоге "главная страница", в вордовском файле у них уже есть шапка сайта, которую они хотели бы видеть практически без изменений (нужно только убрать баннер Медиа-Land). Её нужно органично встроить в дизайн.

Брифа, как такового, нет, но раскладки и шапки должно хватить, чтобы органично подстроить остальные жлементы под них.

Нравятся сайты: гордк (kmvc.ru/download/dvorec_kuljturi copy.jpg), сайт кинотеатра мечта http://krasmechta.ru