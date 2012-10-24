Разработать стилистику сайта

Нужно разработать не дизайн, а именно стиль для веб-сайта.

Т.е. на выходе должен получиться набор эскизов(?) для элементов управления, графических элементов и т.п. и краткое описание о том как они должны применяться и компоноваться по замыслу дизайнера. Из, собственно, дизайна, предлагается только оформить шапку сайта в выбранной стилистике, ее макет также в приложении.

Предлагаю начать так. Сначала 2-3 варианта в разных цветах для 1-3 элементов. Выберем из того что понравится направление и будем в нем дальше работать.

Замечательно будет, если вы задумаетесь как это будет потом верстаться.