Приватно для Дмитрук Елены (Leloo)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки161 просмотр

Нужен дизайн сайта по продаже каминных топок. ТЗ на почте.

13 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$400
5 дней
Как всегда спасибо за отличную работу! :)
Спасибо за проект. По грамотно составленному ТЗ Алексея, работать приятно и легко.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад